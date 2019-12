Crisi Napoli, Repubblica: mea culpa squadra, oggi chiederà il ritiro volontario pre Udine da mercoledì-giovedì!

L'edizione odierna di Repubblica analizza il momento di crisi che sta attraversando in campionato la Ssc Napoli anticipando una clamorosa decisione della squadra all'indomani del rocambolesco 1-2 subito dal Bologna

In campionato la squadra di Carlo Ancelotti non sa più vincere da 44 giorni e sta sprofondando sempre più in basso in classifica, ormai ai margini addirittura dalla zona Europa. De Laurentiis non era presente allo stadio e per il momento non sembra esserci all’orizzonte un ribaltone sulla panchina, nonostante l’inattesa e inarrestabile caduta libera di Insigne e compagni. La via di uscita dal tunnel dovrà dunque continuare a cercarla l’allenatore, che dopo il ko ha deciso di annullare il giorno di riposo di oggi ed è pronto a una resa dei conti con il suo gruppo.

A Castel Volturno s’annuncia un’altra giornata di tensione e oggi saranno gli stessi giocatori a chiedere di andare in ritiro anticipato a Udine, già da mercoledì o giovedì. Intorno al Napoli non tira una bella aria e non è servito nemmeno l’incontro di venerdì scorso tra De Laurentiis e la squadra per riportare il sereno.