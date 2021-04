Ritiro SSC Napoli 2021, quasi un mese tra Dimaro e Castel di Sangro! Le possibili date

Ultime notizie Napoli - Come racconta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, la SSC Napoli pensa anche al ritiro prestagionale che nell'estate del 2021 dovrebbe essere doppio, prima a Dimaro-Folgarida, possibilmente tra il 10 e il 20 luglio, e poi a Castel di Sangro, con date che andrebbero dal 22 luglio al 4-5 agosto.

Il sindaco di Dimaro Andrea Lazzaroni a Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il Napoli tornerà a Dimaro! L’accordo è stato raggiunto e firmato, Covid permettendo: un ritiro a porte chiuse non è un ritiro festoso come quello che abbiamo svolto sul nostro territorio per tanti anni. Nella seconda metà di luglio il Napoli potrà essere da noi: dal 10 al 20 luglio potrebbe essere un’ipotesi percorribile. E’ sì turismo per noi, ma soprattutto di festa e convivenza. Da amministratore, la chiave di svolta è la vaccinazione, senza dubbio.Riaprire lo stadio ai tifosi? Le leggi le fa lo Stato.Noi le rispettiamo. Se in estate c’è possibilità di allargare le maglie, nel rispetto dei cittadini, faremo il possibile. Dal 10 al 20 luglio ci vedremo a Dimaro per il ritiro estivo del Napoli, direi che possiamo dirlo senza alcun problema”