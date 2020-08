Ritiro Napoli, Repubblica: si attende l'esito dei tamponi per la lista dei convocati, gli eventuali positivi resteranno in quarantena

News Napoli calcio. La stagione del Napoli è pronta a ripartire. Quest'oggi il club azzurro partirà per Castel di Sangro dove svolgerà il ritiro pre-campionato: curiosità nei volti nuovi, a partire da Osimhen, anche se la lista dei convocati verrà stilata solamente oggi. Ecco quanto scritto da Repubblica:

"Per i tamponi si naviga a vista. Solo stamattina verrà stilata la lista ufficiale dei convocati per il ritiro. Bisogna prima attendere l’esito dei tamponi a cui tutti i giocatori sono stati sottoposti ieri al San Paolo, al momento del raduno. Gli eventuali positivi resteranno in quarantena. Osimhen ha intanto messo piede per la prima volta allo stadio di Fuorigrotta, circondato da calore e curiosità".