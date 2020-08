Ritiro Napoli, Repubblica: allenamenti già sold out! Regolamento ferreo per chi entrerà allo stadio: i dettagli

Notizie Napoli calcio. Mancano poche ore ed il Napoli, oltre a ricominciare la stagione, potrà finalmente riabbracciare i propri tifosi (con le dovute ed imperative precauzioni). L'edizione odierna di Repubblica ha fatto il punto sull'esodo di supporters partenopei che inonderà Castel di Sangro nel corso del ritiro del Napoli:

Tutto esaurito in poche ore. Non c’è più posto per assistere agli allenamenti del Napoli. I tifosi azzurri non hanno perso tempo e ieri hanno seguito la procedura apparsa sul sito del club. Bisognava compilare un documento, ricevere la conferma su mail e conservare il codice che è necessario per l’ingresso allo stadio Patini. Chi sceglieva un giorno, poi non poteva farlo per i due successivi per favorire la più ampia turnazione possibile. Gli spettatori dovranno indossare la mascherina: per i bambini valgono le norme generali, sotto i 6 anni non è obbligatoria. Sarà fondamentale il distanziamento di almeno un metro. I varchi di accesso al pubblico saranno monitorati e controllati mediante sistemi di rilevazione numerica progressiva. Il personale di sicurezza vigilerà affinché non venga superata la capacità del massimo di affollamento di ogni area, per evitare gli assembramenti. All’ingresso verrà misurata la temperatura corporea, tutti coloro che avranno una temperatura pari o superiore ai 37,5° non saranno ammessi.