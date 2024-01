Ritiro Napoli: Mazzarri fa fatica a contenere le facce scure dei giocastori, non hanno preso bene la scelta della società

Napoli - Fa poco differenza per i giocatori del Napoli se questo possa definirsi un ritiro punitivo o un modo per stare insieme e guardarsi in faccia per ritrovarsi. Mister Mazzarri fa fatica a contenere le facce scure dei calciatori secondo Il Mattino. La realtà dice semplicemente che cinque giorni dietro un cancello virtualmente chiuso sono molto lunghi. Solo poche ore concesse con i propri familiari che hanno riconsegnato una squadra ancora meno rilassata. Non tutti i giocatori hanno preso benissimo il ritiro. E sicuramente anche i loro familiari.