Ritiro Napoli, Il Mattino: De Laurentiis spera di raddoppiare la capienza dello stadio Patini! Oggi vertice con la prefettura: i dettagli

Notizie Napoli calcio. Il Napoli e la Regione Abruzzo stanno facendo da apripista ad un primo parziale ritorno dei tifosi allo stadio. Nel corso degli allenamenti del Napoli allo stadio Patini, l'impianto (da 7mila posti) è aperto affinchè 1000 tifosi per giorno possano vedere i propri beniamini. Come riportato da Il Mattino, l'idea adesso è di provare ad aumentare la capienza minima senza andare a sforare quelli che sono i principi cardine della prevenzione anti-Covid19:

De Laurentiis spera di portare almeno a 2000 persone la capienza dello splendido impianto sportivo Patini. Il Napoli e gli organizzatori locali sono già al lavoro: lo stadio ha una capienza di 7 mila posti e un’intera curva è vuota nel corso degli allenamenti aperti al pubblico. Gli allenamenti del Napoli sono i primi eventi sportivi aperti al pubblico: questo perché la Regione Abruzzo ha optato per questa soluzione in sicurezza. L’impressione è che ci siano molte possibilità di ampliare la capienza in vista del triangolare. Oggi è previsto un vertice con la prefettura per dare il via libera all’iniziativa