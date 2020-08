Repubblica - Allarme nel ritiro del Napoli, una conduttrice Tv positiva al Covid: 7 persone in isolamento

Coronavirus Italia le ultimissime oggi. I colleghi dell’edizione odierna di Repubblica raccontano cosa stia succedendo nel ritiro della SSC Napoli a Castel di Sangro:

Coronavirus Italia, allarme nel ritiro del calcio Napoli

“Dietro le quinte del ritiro azzurro è scattato l’allarme, causato dalla positività al test per il Covid di una conduttrice tv napoletana, inserita nella lista dei giornalisti accreditati. È stata immediatamente ricostruita la catena dei suoi contatti e la Asl di Castel di Sangro ha messo in isolamento (dopo averli sottoposti a tampone di controllo) sette tra cronisti e dipendenti del bed and breakfast in cui risiede la contagiata. Stamattina è atteso l’esito dei test e la speranza è che il focolaio sia stato già circoscritto, senza il coinvolgimento di altri addetti ai lavori presenti nella località abruzzese. È invece stata rinviata a venerdì prossimo la visita in ritiro del cardinale Crescenzio Sepe, che era prevista inizialmente per oggi. Il cambio di programma sarebbe ufficiosamente dipeso però dal maltempo atteso nelle prossime ore in Abruzzo. Finora la minaccia del Covid era stata tenuta a bada nel migliore dei modi, nonostante la coraggiosa apertura al pubblico delle tribune dello stadio Patini”.