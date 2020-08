Ritiro Napoli, CorSport: saranno oltre 50milia i tifosi azzurri a Castel di Sangro, regolamento stringente per i supporters

Notizie Napoli calcio. La squadra azzurra si prepara per il ritiro di Castel di Sangro che scatterà a partire da lunedì. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto una panoramica su ciò che attende gli azzurri ed i propri tifosi:

A partire dall’obbligo di mascherina in tutti i luoghi dov’è scontato il rischio d’assembramenti; e inoltre, per raggiungere gli stessi, verrà organizzato un servizio di navette al fine di non intasare le strade d’accesso d’una cittadina di 7mila abitanti che dovrà contenere e gestire l’onda d’urto di decine di migliaia di supporter (il pienone, anche nei paesi limitrofi, è già garantito: dovrebbero essere più di 50mila).

Mascherine (e misurazione della temperatura corporea) anche allo stadio Patini, per assistere agli allenamenti, per i “fortunati” mille (o forse duemila, su di una capienza di oltre 7.000) che si iscriveranno a momenti sulla piattaforma online per prenotarsi ed alternarsi. Allenamenti che verranno altresì trasmessi all’esterno, su maxischermi.