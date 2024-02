Napoli in ritiro prima della sfida col Barcellona: i dettagli

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito al futuro di Walter Mazzarri che rischia l'esonero:

Napoli in ritiro prima del Barcellona

"Aurelio De Laurentiis ha rinunciato a prendere dei provvedimenti nei confronti di Walter Mazzarri, che ha comunque le sue colpe e da ieri è di nuovo in bilico, con il nome di Marco Giampaolo sullo sfondo. Probabile il ritiro da domani. Ma l’allenatore rischia lo stesso di pagare per tutti e diventare il capro espiatorio, in caso di flop nella sfida di Champions col Barcellona, mercoledì a Fuorigrotta".