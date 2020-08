Ritiro Napoli a Castel di Sangro, Tuttosport: ecco le date, tutto dipende dall'esito della partita di stasera

Ultimissime Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "L’inizio della prossima stagione dipenderà anche dalla gara di questa sera. Se il Napoli dovesse riuscire nell’impresa di eliminare il Barcellona ed andare alla final eight in Portogallo, allora dovrà essere spostata la data di inizio ritiro a Castel di Sangro. In caso di eliminazione dalla Champions, invece, sarà tutto confermato, con gli azzurri che cominceranno la preparazione in vista della stagione 2020-2021 da domenica 23 agosto e per due settimane".