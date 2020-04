Ritiri sanificati, test sierologici e visite mediche: così può ripartire il calcio dal 4 maggio

Ultime calcio Napoli - Secondo le prime indicazioni date dalla commissione medica della Figc la stagione dovrebbe ricominciare in ritiri sanificati in tutta la fase in cui i calciatori dovranno sottoporsi ai test sierologici (i tamponi) e alle visite mediche.

Come riporta Il Mattino:

"Si attendono direttive ufficiali nei protocolli Figc dove verrà stabilito per quanto tempo sarà eventualmente necessario questo periodo di isolamento in ritiro per le squadre e soprattutto si attende la data ufficiale della ripresa degli allenamenti. L'ultima parola spetta al governo, che sta tenendo contatti costanti con la Figc, oggi ci sarà un nuovo appuntamento fra il presidente Gabriele Gravina e il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. Ma dietro le quinte è forte il pressing delle società, che si muovono e con interessi diversi, chi per chiedere di accelerare, chi per attendere e chi preferirebbe proprio non tornare in campo. Se verranno confermate le indiscrezioni, si va verso un prolungamento di 14 giorni delle attuali misure restrittive nel decreto valido fino a lunedì che prevedeva anche il divieto agli allenamenti. Si stanno studiando ipotesi intermedie. Una prevederebbe che i centri sportivi riaprano il 24 aprile, per la sanificazione e i primi test atletici, con allenamenti regolari solo dal 3 maggio. Ma il via libera potrebbe anche slittare al 4 maggio".