Ritiri blindati, Tuttosport: la FIGC avalla la decisione, ma solo otto club (Napoli compreso) hanno i centri sportivi adatti

News Napoli calcio. In attesa del via libera per la ripresa delle attività sportive, la commissione medica della FIGC riunitasi ieri ha, di fatto, aperto le porte ai ritiri blindati per il club professionistici in vista di una ripresa delle competizioni. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, solo otto club di Serie A su 20 potranno effettuare tale ritiro nei rispettivi centri sportivi avendo quest’ultimi camere per gli atleti (Juventus, Inter, Milan, Napoli, Roma, Lazio, Atalanta e Parma).