Riprese le trattative tra Napoli e Celta Vigo per Gabri Veiga: ecco cosa filtra dalla Spagna

Napoli - Finora sono stati infatti aggiunti alla squadra solamente due rinforzi Natan e Cajuste e a pochi giorni dalla chiusura delle trattative non si è ancora conclusa la telenovela per l’acquisto di Gabri Veiga. Ieri sono riprese le trattative fra il Napoli e il Celta Vigo. Dalla Spagna, continua a filtrare ottimismo, ma allo stesso tempo si avverte la fretta di concludere del club galiziano, che ha bisogno urgente di fare cassa con la cessione del suo centrocampista e rifare la squadra coi 35 milioni ( bonus compresi) pattuiti con De Laurentiis. Cinque in meno dei 40 della clausola rescissoria.