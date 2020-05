Il Mattino - Riprendono la Serie A ed il calcio italiano: è la vittoria di De Laurentiis e Lotito

Notizie Napoli calcio. In questi mesi abbiamo assistito a continui braccio di ferro in Lega e non solo per la ripresa del calcio. Molti club si sono da sempre dichiarati contrari, dovendosi poi arrendere all'evidenza del momento. Ecco quanto raccolto da Il Mattino in merito alle reazioni del duo De Laurentiis-Lotito:

"Gravina è stato ancora molto severo nei confronti di alcuni presidenti. «Per me è stata una parentesi di grande tristezza constatare che nel mondo del calcio alcuni facciano di tutto per non giocare, convinti che così non pagherebbero alcune mensilità ai propri tesserati». Nomi non ne fa, ma l'impressione è che fischino le orecchie ai pasdaran del no alla ripartenza: dal Torino al Brescia, dall'Udinese alla Sampdoria, dalla Spal. E magari anche a Roma e a Inter. Coloro che possono alzare le braccia al cielo sono De Laurentiis e Lotito, senza dubbio. E il patron della Lazio non lo nasconde: «Non è la vittoria di Lotito ma quella di tutto il calcio italiano».