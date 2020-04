Ripresa Serie A, pressing di ADL su Coni e Figc! E' convinto di spuntarla, messo in preallarme staff e squadra

Notizie Calcio Napoli - Ripresa Serie A, Aurelio De Laurentiis è pronto ad alzare la voce e a tracciare il percorso. Come infatti riferisce La Repubblica oggi in edicola, questa sarà una settimana decisiva per il calcio italiano e il presidente del Napoli la affronterà in prima linea, mettendoci la faccia e spingendo forte sul ripristino della normalità con tutte le misure preventive del caso.

Serie A, De Laurentiis convinto della ripresa

Perché il patron partenopeo, come noto, resta uno dei più forti promotori della ripresa calcistica. Fazione che sembrava in minoranza fino a qualche settimana fa, ma che adesso inizia ad avere fondate speranze di spuntarla. Molto dipenderà dall'esito della nuova riunione della Commissione medica della FIGC, la quale - riferisce il quotidiano - potrebbe dare già stamattina il via libera per la ripresa degli allenamenti attualmente proibiti.

Daurentiis è quindi è fiducioso e continua il suo pressing su Coni e Figc. E' talmente positivo che è praticamente certo di spuntarla, ed è per questo che si è sbilanciato molto nei recenti colloqui telefonici col direttore sportivo Cristiano Giuntoli, il tecnico Gennaro Gattuso e il medico sociale Raffaele Canonico. Il presidente li ha infatti sollecitati nel tenersi pronti e nel mettere in preallarme i giocatori, in quanto le porte di Castel Volturno potrebbero riaprirsi al massimo nel giro due settimane. Prima per i test e tamponi necessari, poi per gli allenamenti. Ma se la Serie A dovesse effettivamente tornare, sarà inevitabilmente e rigorosamente a porte chiuse.