Ripresa Serie A, Il Mattino: possibile ripartenza il 3 o 10 maggio, le gare saranno ancora a porte chiuse

Notizie Napoli calcio. C'è ancora incertezza sulla possibile ripresa del campionato di Serie A, con l'edizione odierna de Il Mattino che ha provato a fare il punto della situazione circa le ultime ipotesi che circolano:

"La Lega prevede di riprendere a giocare il 3 maggio, o al più tardi, il 10. E a porte chiuse per tutti. Chiaramente se l’Italia si avvierà verso qualcosa di simile alla normalità da metà aprile in poi. Nessun altro format viene preso in considerazione: né i playoff né «il campionato in due stagioni» ipotizzato da Gravina"