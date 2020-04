Ripresa del campionato?, il ministro Spadafora: "Si pensi a piano B". Il Mattino: entro tre giorni la decisione sugli allenamenti

Ultime calcio - «La ripresa del campionato di calcio sinceramente sembra un sentiero sempre più stretto: la ripresa degli allenamenti, che auspichiamo, non significa la ripresa del campionato. L'appello da fare alla Lega calcio di Serie A, che tornerà a riunirsi, è di cominciare a pensare a un piano B, perché le soluzioni possono essere tante». Una nuova e ulteriore brusca frenata del Ministro dello Sport Spadafora sulla possibile ripresa della serie A, le sue parole di ieri a Omnibus su LA7 rappresentano un altro segnale negativo riguardo la riapertura dei campionati. «Comincio a percepire, leggendo alcune dichiarazioni, che probabilmente nei prossimi giorni - visto che ci sarà anche una riunione straordinaria della Lega - potremmo avere una sorpresa, perché secondo me potrebbe essere anche la maggioranza dei presidenti dei club a chiederci di sospendere e di prepararsi invece nel migliore dei modi al nuovo campionato», ha aggiunto il Ministro.

Come riporta Il Mattino:

"E ora incombe lo spettro sospensione sui campionati. Oggi è in programma un incontro nel tavolo permanente della Figc e il presidente Gravina ieri ha insistito. «Non firmerò mai per il blocco dei campionati, perché sarebbe la morte del calcio italiano. Con la chiusura totale il sistema perderebbe 700-800 milioni di euro. Tutti invocano il blocco, lo faccia il Governo, ce lo imponga, io rispetterò sempre le regole- ha detto intervenendo a un meeting online organizzato dall'Ascoli Calcio- «Il piano B in caso di stop definitivo del calcio? Il mio senso di responsabilità mi porta ad avere un piano B, C, D. Ma se esso deve far rima con è finita dico che, finché sarò presidente della FIGC, non firmerò mai per il blocco dei campionati». Il mondo del calcio prepara le sue mosse in attesa di conoscere le prossime decisioni del Governo. La Lega di serie A non è tutta unita sulla ripresa e determinante sarà l'assemblea di domani: ci sono club come la Lazio (e tra i quali il Napoli e la Roma) che dal primo momento hanno spinto per la ripartenza, altri con il Brescia di Cellino in testa che invece sono contrari, e altri che si sono mantenuti in una via di mezzo. Ieri, dopo una riunione, era annunciato un comunicato della Lega in risposta alle parole del Ministro Spadafora: se ne è parlato tra i vari presidenti ma al termine dell'incontro non è stato pubblicato perché non c'era unanimità sull'iniziativa. L'Uefa intanto ha fissato i paletti: entro il 24 maggio vuole conoscere se le federazioni porteranno a termine la stagione e il termine ultimo per concluderle è il 2 agosto".