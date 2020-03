Ripresa degli allenamenti Napoli, Il Mattino: in arrivo nelle prossime 48 ore il terzo slittamento. Non si ripartirà il 25 marzo!

Ultime notizie calcio Napoli - Allo stato attuale delle cose, la ripresa degli allenamenti per la SSC Napoli, come reso noto dalla nota apparsa sul sito ufficiale qualche giorno fa, è ancora fissata per mercoledì 25 marzo. Al di làdi questo, però, è in un arrivo da parte del club azzurro una nuova comunicazione relativa ad un ulteriore slittamento del nuovo inizio di preparazione di altri quattro o cinque giorni, forse di una settimana ed è ipotizzabile anche uno stop più lungo. Tutto, infatti, dipenderà da quella che sarà la diffusione del Coronavirus. Nelle prossime 48 ore è atteso dunque il terzo rinvio dell'inizio degli allenamenti. Gli azzurri, infatti, avrebbero dovuto ritrovarsi inizialmente il 18 marzo, con la data che era stata spostata prima al 23 di marzo e poi al 25 del corrente mese. A riportare la notizia è il quotidiano "Il Mattino" oggi in edicola.

Ripresa degli allenamenti SSC Napoli