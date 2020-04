Ripresa allenamenti Napoli, Il Mattino: sanificazioni e tamponi preventivi, si va verso un ritiro forzato a Castel Volturno

News Napoli calcio. C’è ancora attesa nel capire quando si potrà tornare a giocare, intanto le squadre provano ad anticipare i tempi dettando le linee guida da seguire la ripresa. Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, anche la SSC Napoli non vuole farsi trovare impreparata:

Il centro sportivo è stato già sanificato con l'operazione che verrà ripetuta appena prima della ripresa della preparazione, sono già previsti ambienti separati dove cambiarsi prima dell'allenamento ma potrebbe esserci la possibilità ulteriore per i calciatori di fare la doccia singola nelle camere dell'albergo attiguo al campo d'allenamento prima di andare via alla fine della seduta. Prima della ripresa dell'attività gli azzurri dovranno essere sottoposti a tamponi e si attende una procedura generale standard veloce per tutti quelli non contagiati dal virus (al momento non possono essere fatti in centri privati): esami da ripetere dopo 4-5 giorni mantenendo l'isolamento, per questo, se venissero confermate le linee guida emerse ieri, durante la fase di completamento degli esami gli azzurri dovranno rimanere in ritiro a Castel Volturno.