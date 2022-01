Rinvio Napoli-Salernitana a data da destinarsi: così il Derby non si gioca

Ultimissime notizie di Serie A con il rinvio Napoli Salernitana che non si gioca con la conferma dei 9 calciatori positivi al Covid 19 nella Salernitana, oggi altro giro di tamponi per confermare Napoli-Salernitana rinviata a data da destinarsi.

Napoli-Salernitana: rinvio a data da destinarsi

E' Il Mattino che analizza la situazione per quanto riguarda la partita di Serie A Napoli-Salernitana a forte rischio rinvio. Al momento, in questa situazione Covid 19 per i granata, non si gioca Napoli-Salernitana, rinvio pronto. Si attende solo la conferma dei 9 calciatori positivi per far saltare il Derby campano.

La Salernitana ha quasi più positivi in squadra che punti in classifica. Con il nono calciatore granata che ieri è risultato contagiato dal Covid-19, il derby in programma al Maradona domenica pomeriggio Napoli Salernitana non si giocherebbe. Il condizionale è d'obbligo perché il nuovo protocollo consente il rinvio della partita soltanto nel caso in cui il numero dei positivi nel gruppo squadra (9 appunto) risulti tale a 24 ore dal fischio d'inizio. Entro domani pomeriggio, dunque, il dentro o fuori sarà «sentenziato» dai tamponi molecolari che la Salernitana sta effettuando ormai con cadenza quotidiana prima di sostenere le sedute di allenamento con i superstiti.

Se il focolaio in casa granata dovesse confermarsi tale (o addirittura ampliarsi), la cenerentola del torneo di massima serie (con appena 10 punti in graduatoria e con lo spettro di un'altra penalizzazione dietro l'angolo dopo il meno 1 inflitto dalla giustizia sportiva per la partita non giocata a Udine causa Covid) potrebbe beneficiare del rinvio del match Napoli Salernitana a data da destinarsi. Occhio però anche a possibili negativizzazioni nel gruppo squadra (ieri l'altro è stato il caso del difensore Bogdan) e soprattutto al mercato di riparazione.

Napoli Salernitana rinviata

Rinvio Napoli Salernitana: si gioca con un nuovo acquisto

Il club granata tratta nuovi acquisti e se dovesse essere ufficializzato nella giornata di oggi un nuovo colpo dalla squadra campana, allora Napoli Salernitana si giocherebbe.