Rinvio Juventus-Napoli, Gazzetta: scelta consensuale, anche ai bianconeri la data del 7 aprile era più gradita

Ultime calcio Napoli - Non si gioca nemmeno mercoledì prossimo: nuovo rinvio per Juventus-Napoli, gara inizialmente in calendario lo scorso 4 ottobre e poi ricollocata in calendario per mercoledì 17 marzo. Stavolta il rinvio è consensuale: accordo di entrambi i club per giocare il match il prossimo 7 aprile, con inizio alle 18.45. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Rinvio Juventus-Napoli, le ultime