Rinvio Juve-Napoli: l'ASL si pronuncerà nelle prossime ore, ADL si è mosso di persona

La decisione dell'ASL nelle prossime ore sul rinvio Juve Napoli. Si è mosso di persona anche il presidente Aurelio De Laurentiis che vuole rinviarla, il Napoli ha 11 giocatori contati di movimento.

Aurelio De Laurentiis si è mosso di persona per mettere al corrente la Figc e la Lega sulla gravità della situazione, chiedendo il rinvio in blocco della prima giornata di campionato del 2022.

Toccherà alla Asl stabilire adesso se si tratta di un focolaio e i contatti tra l’autorità sanitaria locale e il club sono stati avviati già nel corso della notte. Avanza l’ipotesi che tutto il gruppo possa essere messo in isolamento a partire da stamattina, per evitare ulteriori contatti diretti tra i giocatori nel corso della seduta di rifinitura prevista al Training Center di Castel Volturno.

La Asl vuole vederci chiaro e si pronuncerà nelle prossime ore, alla luce dell’emergenza quasi inverosimile che si è abbattuta sul Napoli. Al momento i giocatori indisponibili sono infatti più di quelli disponibili, tenendo conto anche delle assenze dei tre azzurri impegnati con la Coppa d’Africa: Koulibaly, Anguissa e Ounas. Il Covid aveva già tolto dai giochi durante le vacanze di fine anno Osimhen ( bloccato in Nigeria), Lozano ( in Messico) ed Elmas, che potrebbe rientrare oggi in Italia in caso di tampone negativo e aggregarsi in extremis — almeno lui — a compagni di squadra. I contagi di ieri hanno messo fuori combattimento pure Malcuit (Mario Rui era già squalificato) e il giovane della Primavera Boffelli, che si stava allenando con i titolari proprio a causa delle tante defezioni. La doccia fredda finale è stata la positività di Spalletti, se non altro in isolamento da asintomatico. Il tecnico non potrà tuttavia dirigere la ( eventuale) rifinitura di stamattina, in cui avrebbe dovuto verificare le condizioni fisiche di Insigne e Fabian Ruiz: a loro volta da poco guariti dal virus.

Al Napoli sono rimasti a stento 11 giocatori di movimento e la formazione per Torino sarebbe ovviamente obbligata, se la squadra sarà autorizzata a partire. La Lega Calcio non sembra intenzionata a concedere un rinvio e di conseguenza il pallino passa di nuovo alla Asl di competenza, come già accadde nell’ottobre del 2020 alla vigilia della trasferta di Torino: sempre per l’emergenza Covid. All’epoca ne scaturì una lunga battaglia giudiziaria, sta volta c’è la possibilità che prevalga il buonsenso.