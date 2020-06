Rinnovo Zielinski vicinissimo per Il Mattino: superato l'ostacolo della clausola, rinnovo sino al 2024!

Ultimissime Mercato Napoli. L'edizione odierna de Il Mattino annuncia che il rinnovo con la SSC Napoli di Piotr Zielinski è vicinissimo. Dal quotidiano si legge:

Il centrocampista polacco è il presente e il futuro del Napoli, il rinnovo del contratto è vicinissimo, dopo l’annuncio di Mertens è atteso quello del suo prolungamento dell’intesa con il club azzurro per altri tre anni (fino al 2024, con opzione fino al 2025).

Piotr è tra quelli in scadenza a giugno 2021 e che andrà avanti nel percorso in maglia azzurra, ha subito stregato Gattuso ed è ripartito forte in queste prime tre partite del Napoli toccando il punto più alto nell’ultima trasferta a Verona.

La fumata bianca ormai è a un passo, da limare gli ultimi dettagli su un’intesa già per grandissime linee raggiunta sulla durata del nuovo contratto, l’aumento dell’ingaggio (che sarebbe intorno ai 3 milioni con i bonus) e senza inserimento di clausola rescissoria