Rinnovo Zielinski, Il Mattino: chiusura dell'operazione ad un passo, da definire clausola e diritti d'immagine

Ultime notizie mercato Napoli - E' una trattativa lunga e complessa che, però, potrebbe essere definita a breve. Stando a quanto riportato dal quotidiano "Il Mattino" oggi in edicola, infatti, il rinnovo di Piotr Zielinski con il Napoli è ad un passo. Gli ultimi contatti, infatti, sono stati positivi ed è stata raggiunta una intesa di massima sulla base di un contratto di 4 anni (o anche 5) a 2.5 milioni di euro. Da definire l'importo della clausola rescissoria, che si aggirerà intorno ai 100 milioni di euro, ed alcuni aspetti legati ai diritti d'immagine. Gli azzurri ritengono il polacco fondamentale e per questo stanno provando ad accelerare, soprattutto in virtù del fatto che l'attuale contratto dell'ex Empoli scadrà nel 2021. I contatti tra le parti starebbero andando avanti anche in questo periodo nonostante la paralisi del calcio legata al Coronavirus, con Giuntoli al lavoro per trovare la quadra.

Piotr Zielinski Napoli