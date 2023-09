CorSport - De Laurentiis ha l'accordo con Zielinski ma non con il suo agente: ecco cosa sta succedendo sul rinnovo

Calcio Napoli - Novità per quanto riguarda il rinnovo di contratto del centrocampista Zielinski. Secondo quanto si legge stamattina sul Corriere dello Sport, De Laurentiis avrebbe l'accordo totale con il calciatore ma non con il suo manager. Motivo della distanza sarebbero le commissioni richiesta da Bolek per chiudere la trattativa ufficialmente.

Rinnovo Zielinski con il Napoli

Ecco cosa si legge stamattina sul Corriere dello Sport per quanto riguarda il rinnovo di Zielinski: