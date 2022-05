Rinnovo Ospina, CorSport: ecco cosa trapela dalla SSC Napoli

Calciomercato Napoli - Novità rinnovo Ospina-Napoli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione in merito alle trattative per il prolungamento di contratto del portiere colombiano, in scadenza il prossimo 30 giugno, ed il club del presidente De Laurentiis. Non mancano le sorprese.

Ospina

Rinnovo Ospina: le ultime

Per il rinnovo di Ospina arrivano aggiornamenti importanti da parte del Corriere dello Sport. Per il quotidiano, la distanza tra domanda ed offerta è praticamente abissale e dal Napoli fanno capire che i margini per un accordo sono davvero minimi. Il Real Madrid sembra essere la squadra che si aggiudicherà Ospina per la prossima stagione. Adesso che il colombiano sembra davvero in procinto di andare via, bisognerà capire cosa fare con Meret.