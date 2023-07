Osimhen-Napoli: Calenda non vuole rinnovare in estate, non c'è un clima disteso

Ultime notizie sul rinnovo di Osimhen con il Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis spera che possa arrivare a Dimaro nei prossimi giorno il suo procuratore Roberto Calenda che, intanto, ha già preso una decisione riguardo questa situazione.

Calenda Osimhen

Rinnovo Osimhen Napoli: la decisione di Calenda

Napoli - Nei prossimi giorni l'arrivo a Dimaro di Osimhen che potrebbe essere seguito anche dal suo procuratore Roberto Calenda da un momento all'altro per parlare con il Napoli del rinnovo di contratto. Al momento, come rivelato da Il Mattino, il manager del nigeriano, Calenda, non ha alcuna intenzione di rinnovare in estate, prima vuole sondare tutte le strade del mercato. Sarà poi a settembre, nel caso, che si potrà discutere del rinnovo col Napoli. Non c'è tensione tra lo staff di Osimhen e il Napoli ma neppure un clima disteso.