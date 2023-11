Rinnovo Osimhen, difficilmente si raggiungerà un'intesa: ma c'è un aggiornamento

L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in merito al rinnovo contrattuale di Victor Osimhen:

"Giovedì a Castel Volturno c’era anche l'agente di Osimhen, Roberto Calenda. Di nuovo nello stesso luogo De Laurentiis e il procuratore di Osimhen dopo i dodici incontri estivi che non hanno portato al rinnovo del contratto. Difficilmente si raggiungerà un’intesa ma ci sono prove di dialogo in corso almeno per superare tutte le tensioni che hanno accompagnato i primi mesi di questa stagione".