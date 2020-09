Rinnovo Milik, retroscena Gazzetta: ha rifiutato 4,5 milioni a stagione fino al 2025! Un problema ha fatto calare il gelo tra le parti

Notizie Napoli calcio. Il rinnovo di Milik è stato trattato per diversi mesi, senza che si trovasse mai un accordo. Specialmente per volontà del centravanti polacco, desideroso di una nuova avventura. Ecco quanto raccontato da La Gazzetta dello Sport:

"Aurelio De Laurentiis gli ha più volte proposto il rinnovo, ma lui ne ha sempre declinato l’invito. In un primo momento s’era pensato ad un mancato accordo sulla parte economica. Ma l’offerta del club sarebbe stata più che soddisfacente, ovvero, 4,5 milioni di euro a stagione, fino al 2025. E allora, s’è parlato della clausola rescissoria di 100 milioni di euro che il presidente avrebbe voluto inserire nel nuovo accordo e che l’entourage del giocatore avrebbe respinto senza possibilità d’intesa. Situazioni che hanno indispettito, e non poco, lo stesso De Laurentiis che in una delle sue ultime interviste aveva annunciato la fine del rapporto con il suo attaccante".