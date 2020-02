Rinnovo Mertens, Repubblica: le parti si avvicinano, il belga gradirebbe anche un ruolo dirigenziale

Notizie Calcio - Dries Mertens sarà confermato domani contro il Cagliari, il belga vuole superare il record di Marek Hamsik. L'attaccante è stato uno dei protagonistri nella vittoria contro l'Inter a San Siro. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica.

Il giocatore non ha ancora abbandonato le speranze di chiudere la sua carriera in azzurro. Il barometro delle sensazioni oggi si è piazzato su un cauto ottimismo. De Laurentiis ha cominciato un’opera di ricucitura con il suo campione, da sempre sensibile alla possibilità di continuare al San Paolo. La trattativa non si è ancora concretizzata: l’ingaggio e il bonus alla firma sono due aspetti da risolvere, ma le parti si sono avvicinate rispetto ad un mese fa. Mertens potrebbe gradire un ruolo dirigenziale al termine del nuovo contratto e diventare un punto di riferimento del Napoli. Gli interessa ovviamente un gruppo ancora competitivo e per questo motivo la qualificazione quantomeno all’Europa League è un traguardo da centrare.