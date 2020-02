Rinnovo Mertens, Il Mattino - Parti al lavoro per trovare l'intesa, la trattativa prosegue

Ultime notizie calcio Napoli - Un'altra prestazione super ed un altro eurogol per Dries Mertens, che conferma una volta di più quanto sia fondamentale per le sorti del Napoli. Anche ieri sera contro il Barcellona è stato lui la stella più brillante e questa ennesima performance di livello ha spinto i tifosi ad invocare a voce ancora più forte il suo rinnovo. A tal proposito, arrivano le ultime dal quotidiano "Il Mattino". A quanto pare, infatti, prosegue la trattativa con il Napoli e le parti sono al lavoro per trovare una intesa e colmare le distanze. Il futuro, in tal senso, resta tutto da scrivere.