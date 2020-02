Rinnovo Mertens, Il Mattino: Gattuso spinge per la riconferma, il belga vuole record e un ruolo da dirigente

Ultime calcio Napoli - La tappa fortunata di Dries Mertens si chiama Sardegna, il Cagliari appunto, avversario di oggi. È l'isola che c'è di Ciro, la sua seconda preda preferita perché nelle ultime sette sfide le ha rifilato nove reti, con due assist la collaborazione totale tocca quota undici. La vittima numero uno si chiama Bologna, dieci gol ai rossoblù, tra le big invece è la Roma (sei reti) a ispirare la fantasia dell'attaccante azzurro.

Come riporta Il Mattino:

"Il feeling nacque a dicembre di tre anni fa. Ieri come oggi: Milik si era infortunato al ginocchio, Gabbiadini offriva poche certezze e allora Sarri s'inventò Mertens centravanti, il falso nueve, la pedina sempre in movimento sulla linea d'attacco che non deve offrire alcun punto di riferimento alle difese avversarie. Milik, fino ad adesso titolare, non è in un rassicurante stato di salute e non è stato convocato, spazio al belga e agli altri due bassotti. Soltanto due reti dividono Ciro dalla gloria azzurra: fermo a 119 gol, a 121 è ancora Hamsik a guidare la graduatoria dei bomber di sempre. Nubi che si alternano a schiarite: quale sarà il futuro prossimo del belga? Ha il contratto in scadenza, quindi a giugno sarebbe libero di accasarsi dove meglio crede a parametro zero. Inter e Roma sono i club italiani che più di ogni altro lo stanno corteggiando, a lui non dispiacerebbe strappare un vantaggioso, ultimo contratto all'estero. Gattuso spinge per trattenerlo a tutti i costi ammesso che sia ancora lui a guidare il Napoli dalla panchina. Ciro ha un ingaggio che si aggira sui quattro milioni, la trattativa è tra i sette che lui chiede e i 5,5 che invece la società offre per un prolungamento biennale. E questa volta l'ago della bilancia non è la solita clausola rescissoria bensì un'ulteriore garanzia sul proprio futuro: a fine carriera, Mertens è interessato a un ruolo da dirigente".