Rinnovo Mertens, CorSera: biennale da 4 mln a stagione, spuntano due e mezzo alla firma

Calciomercato Napoli. Incontro tra Dries Mertens e Aurelio De Laurentiis per discutere del rinnovo andato a buon fine. L'attaccante belga si prepara a restare in azzurro per altri due anni. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere della Sera.

Si è discusso di un biennale a 4 milioni più bonus. Due e mezzo alla firma, più premi per i gol e la qualificazione in Champions. Le parti si rivedranno nei prossimi giorni per mettere nero su bianco, ma la strada per continuare sembra sia stata tracciata.