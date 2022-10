L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime novità in merito a Stanislav Lobotka. Va avanti in maniera spedita la trattativa per Lobotka, l’idea è allungare il contratto fino al 2028. Ad Amsterdam c’è stato un incontro proficuo con il suo entourage, i colloqui continuano e la prossima settimana potrebbe esserci un altro appuntamento.