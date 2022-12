Rinnovo Kvaratskhelia, Repubblica: il piano del Napoli per prolungare fino al 2028

Notizie Napoli calcio. Khvicha Kvaratskhelia sta scaldando i motori in vista di Inter-Napoli. Superato il nosioso problema di lombalgia, l'attaccante georgiano si è raccontato a Dazn in una lunga intervista tra campo, infanzia e speranze per il futuro.

Rinnovo Kvaratskhelia-Napoli, le ultime

Arrivato in estate, Kvaratskhelia ha già convinto tutti a suon di gol e giocate da applausi. Per questo motivo il Napoli sta già studiando le mosse per il rinnovo, al fine di allontanare i rumors di calciomercato. In tal senso, ecco quanto riportato dall'edizione odierna di Repubblica:

Ma Kvaratskhelia si gode il Napoli che a fine stagione vorrebbe adeguargli l’ingaggio ( attualmente guadagna 1,2 milioni) e prolungare la scadenza al 2028. Discorsi adesso in secondo piano rispetto al presente ancora da vivere. Il Napoli ritrova il campione che ha saltato le ultime tre gare di campionato a causa della lombalgia. Il dolore alla schiena è un lontano ricordo, anche se la forma migliore è da rifinire.