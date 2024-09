Rinnovo Kvaratskhelia-Napoli, serve un accordo fino al 2029: la situazione

Calciomercato Napoli - Non c'è ancora l'accordo tra Napoli e Kvaratskhelia come riporta il Corriere dello Sport. L'esterno georgiano in questo momento ha ancora un contratto lungo fino al 2027 da 1,5 milioni di euro a stagione, quello quando firmò per approdare a Napoli.

Rinnovo Kvaratskhelia-Napoli, la situazione

Adesso vuole un riconoscimento importante per ciò che ha fatto e per essere rimasto a Napoli nonostante le tante offerte, per questo motivo c'è attesa per il rinnovo di Kvaratskhelia visto che servirà trovare un accordo per chiudere definitivamente tutto. Un accordo fino al 2029, è questa la proposta del Napoli che sale fino a 5 milioni netti di ingaggio, con il suo entourage che inizialmente aveva richiesto 8 milioni e ora è si tratta per chiudere definitivamente questo capitolo.