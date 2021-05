Rinnovo Insigne, nessun contatto: tutto rinviato a fine stagione per il trascinatore azzurro

Napoli Calcio - Insigne è pronto all'ultima sfida, la più importante: quest'anno ha raggiunto livelli straordinari, il vero e proprio valore aggiunto del Napoli, il trascinatore in questa corsa Champions degli azzurri.

Come riporta Il Mattino:

"Prestazioni sempre al top e una continuità realizzativa raggiunta solo una volta in passato, nel secondo anno di Sarri a Napoli quando segnò 18 reti. In questo campionato Insigne è riuscito a fare ancora meglio arrivando a quota 19 con la rete segnata domenica scorsa alla Fiorentina. In campionato 34 presenze, 32 da titolare, ha saltato solo tre partite con l'Atalanta e il Sassuolo al Maradona per infortunio e contro la Lazio all'Olimpico per l'espulsione rimediata nella partita precedente al Meazza contro l'Inter. Un punto fermo per Gattuso, straordinario il feeling con il tecnico calabrese. Dopo la fine della stagione affronterà il discorso futuro, partiranno i contatti tra il club azzurro e il suo agente Vincenzo Pisacane per il rinnovo del contratto. Insigne è a scadenza giugno 2022 e comincerà la trattativa per il prolungamento, finora non ci sono stati contatti e non sono stati ancora fissati appuntamenti. Insigne si è concentrato solo ed esclusivamente su questa stagione, è stato il grande trascinatore del Napoli, l'uomo che è riuscito a risollevarlo nei momenti più difficili e che ha fatto molto spesso la differenza".