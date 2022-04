Rinnovo Insigne-Napoli, spunta un retroscena sul mancato accordo

News Napoli calcio. L'edizione odierna de Il Mattino ha svelato alcuni retroscena sul mancato rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli, quando ormai mancano solamente 6 partite prima dell'addio:

"Mai sarebbe voluto andare via da qui, avrebbe fatto carte false pur di restare ancora il capitano del Napoli. Non può farci nulla. Fino all'ultimo istante, nonostante la trattativa col Toronto sia iniziata a ottobre con l'incontro al Renaissance Naples Hotel Mediterraneo, Insigne ha sperato in una intesa last-second con De Laurentiis. Ma nessuna proposta è arrivata. Neppure al ribasso. Zero. Ora prima di andare vuole conquistare lo scudetto.