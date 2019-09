Rinnovo Insigne, Il Mattino: non è una priorità, ha due obiettivi: scudetto ed Euro 2020! Spunta una possibile data per la trattativa per il prolungamento

Ultime mercato Napoli - Un inizio importante in campionato per Lorenzo Insigne, che alla prima stagionale contro la Fiorentina ha siglato una doppietta fondamentale per la vittoria del Napoli. L'idillio, però, si è fermato molto presto, con l'infortunio patito sul campo della Juventus che lo ha costretto a saltare la Nazionale e che lo mette in forte dubbio per il match contro la Sampdoria. Altro tema che lo riguarda, al di là di questo piccolo stop, è quello relativo al suo rinnovo. A tal proposito, arrivano delle novità dal quotidiano "Il Mattino".

Rinnovo Insigne Napoli

Al momento, infatti, il prolungamento contrattuale con il Napoli non rappresenta una priorità per Lorenzo Insigne, che ha ancora tre anni di contratto con il Napoli e che è tra quelli più pagati in azzurro. Le sue priorità, infatti, restano due: lo scudetto del Napoli e la conquista di Euro 2020. Per il rinnovo, poi, ci sarà tempo ed a tal proposito spunta una possibile data per l'avvio dei colloqui: