Rinnovo Gattuso, scelta coraggiosa del mister! Gazzetta: la firma è stata rimandata alla prossima primavera

Ultime notizie Napoli - Ieri pomeriggio l’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso è stato il primo ad arrivare al San Paolo, ha accolto i giocatori che sono arrivati a scaglioni, così com’era stato organizzato dal club. La Gazzetta dello Sport dedica spazio al mister azzurro:

"Per lui comincia una strana stagione che, sul piano personale, presenta diversi rischi. Il tecnico lancerà la sua sfida al campionato, certo, ma anche al club con cui ha lasciato in sospeso il rinnovo. Gli incontri avuti a Capri, con De Laurentiis, sono serviti a chiarire le rispettive posizioni, ma la firma è stata rimandata alla prossima primavera. Una scelta coraggiosa, se le cose non dovessero andare bene la sua posizione sarebbe debole senza copertura contrattuale"