Rinnovo Gattuso, questione rinviata. Il Mattino: il nodo solo le clausole rescissorie e le penali. A Capri si è parlato di mercato e di ritiro

Ultime calcio Napoli - La fumata non è bianca. Ma neppure nera. Nel senso che De Laurentiis ha deciso di parlarne in un altro momento del rinnovo di Gattuso.

Gattuso

Come riporta Il Mattino:

"Il contratto c'è, Rino vuole restare e il patron azzurro vuole tenerlo. Dunque, perché affrontare una questione che può sollevare delle incomprensioni? Il presidente azzurro non ha ritenuto opportuno gettare ieri a Capri le basi per il prolungamento della permanenza del tecnico calabrese. C'è tempo, dice, e c'è già un contratto fino a giugno. Insomma, non c'è fretta. E quindi, meglio non parlarne affatto. E per Gattuso, va bene così. Quel che conta è evitare clausole rescissorie troppo vincolanti (si parla di 7 milioni), come quelle ipotizzate a Mendes nelle scorse settimane. La chiave di tutto erano, sono e saranno le clausole rescissorie. Che Gattuso ha accettato a dicembre quando ha detto di sì in fretta e furia al Napoli ma che non intende accettare nel caso decidesse di restare dopo giugno 2021. De Laurentiis ha manifestato il proprio gradimento anche per la prestazione di Barcellona, poi si è parlato di mercato e organizzazione del prossimo mese che separa il Napoli dall'inizio del campionato. Gattuso ha spiegato il tipo di avversari che vuole affrontare in amichevole a Castel di Sangro ed è stato deciso che la squadra si troverà domenica 23 a Castel Volturno per i tamponi e nelle ore successive la partenza per Castel di Sangro".