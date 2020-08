Rinnovo Gattuso, il Napoli vorrebbe prolungare il contratto ma il tecnico non vuole le clausole unilaterali

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino si sofferma sul possibile rinnovo contrattuale del tecnico Rino Gattuso. dal quotidiano si legge:

Rino aspetta senza particolari ansie. Sa che le intenzioni del Napoli sono quelle di rinnovare il contratto almeno fino al 2023 e quindi non intende mettere fretta a De Laurentiis. Quando il presidente deciderà che è il momento di sedersi intorno a un tavolo con il manager Mendes per discutere di progetti e prolungamenti, Gattuso inizierà a pensare al suo futuro.

D'altronde, le parti sono in ogni caso non particolarmente distanti, a parte che in qualche dettaglio legato alle clausole unilaterali: Gattuso non le vorrebbe, le ha accettate a dicembre per la fretta di iniziare l'avventura napoletana ma nel suo nuovo contratto preferirebbe che non ce ne siano. Né a favore del club azzurro né a favore suo. Per intendersi: quest'anno entro il 30 aprile Gattuso avrebbe potuto liberarsi dal contratto fino al 2021 pagando 500 mila euro di penale e il Napoli avrebbe potuto fare lo stesso versando 700 mila euro a Gattuso entro il 10 giugno. Ecco, Gattuso gradirebbe che tutto questo intreccio di clausole non ci sia all'interno del nuovo contratto.