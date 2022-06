Rinnovo Fabian, Gazzetta rivela: le due condizioni poste dallo spagnolo

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta un dettaglio sulla vicenda Fabian Ruiz-Napoli. Lo spagnolo, lo ricordiamo, ha rifiutato il rinnovo offertogli dalla società qualche settimana fa.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"Il Napoli si è infatti irrigidito nei confronti di Fabian dopo avergli proposto il rinnovo - con l’inserimento di una clausola rescissoria - del contratto in scadenza nel 2023, una richiesta che è stata garbatamente respinta al mittente da parte del calciatore e del suo agente. Ruiz, infatti, non sembra disposto a giungere ad un accordo per prolungare la sua permanenza a Napoli e non sembra disposto a farlo neppure dinanzi all’ipotesi che - per l’appunto - venga già stabilita una cifra per la quale automaticamente verrebbe ceduto a partire dal 2023. Avrebbe preferito che del suo rinnovo si parlasse con maggiore anticipo e che il Napoli gli avesse sottoposto un’offerta economica più alta di quella che gli è stata prospettata".