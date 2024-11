Rinnovo contratto Olivera, CdS conferma esclusiva CalcioNapoli24: "Il Napoli lavora per estendere l'accordo"

Il Napoli lavora per il rinnovo di Mathias Olivera. Lo scorso 20 novembre in esclusiva su CalcioNapoli24 (LEGGI QUI) vi avevamo raccontato come siano iniziati i primi contatti tra il club del presidente Aurelio De Laurentiis e l'entourage del calciatore uruguaiano per estendere l'attuale contratto dalla scadenza attuale (2027) fino al 2029 con adeguamento contrattuale. Questa mattina il Corriere dello Sport ha confermato la nostra esclusiva.

Rinnovo contratto Mathias Olivera

Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda il rinnovo contrattuale di Mathias Olivera con gli azzurri:

"Olivera convince e il Napoli lavora al suo rinnovo di contratto. Quello attuale scade nel 2027. Dialoghi in corso tra le parti per l’intesa. Olivera ha conquistato la stima del club nel corso di questi anni. L’arrivo di Conte ha ampliato i confini del suo calcio. Sembrano perfetti insieme. Richieste e risposte sono sincronizzate. Il Napoli ringrazia".