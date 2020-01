Repubblica - Allan, gli agenti a Castel Volturno per trattare il rinnovo col Napoli: le cifre

Calciomercato Napoli - Come riporta l'edizione odierna di Repubblica, ieri, i due procuratori del brasiliano Allan (Gustavo Arribas e Juan Gemelli) erano al centro tecnico di Castel Volturno.

In agenda ancora nessun incontro, ma la trattativa per il rinnovo del contratto procede spedita e la fumata bianca si sta avvicinando. Allan firmerebbe fino al 2024 con adeguamento dell’ingaggio che partirebbe da 3 milioni a stagione. La vicenda chiuderebbe un vero e proprio tormentone cominciato lo scorso gennaio, quando il giocatore fu tentato dal Psg che mise sul piatto una maxi- offerta. Ora tutto è cambiato. Il nuovo accordo è vicino, così come l’investitura a pilastro del nuovo Napoli. La rivoluzione estiva, infatti, non riguarderà Allan.