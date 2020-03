Rinnovi Napoli, Cdm: per Zielinski serve l'accordo con il suo agente, Mertens vuole risolvere la grana multe

Ultime calcio Napoli - In casa Napoli a tenere banco sono anche i rinnovi contrattuali. I fronti più caldi riguardano Zielinski e Mertens, il centrocampista polacco sembra convinto a continuare l’avventura in maglia azzurra, serve l’intesa definitiva tra De Laurentiis e il suo agente Bolek, per Dries ci sono da definire alcuni dettagli tra cui proprio l’equilibrio tra le multe, provvedimento che non ha mai digerito, l’intervento sugli stipendi e il nuovo contratto di cui si è discusso nel pranzo di domenica 1 marzo. Lo riporta Il Corriere del Mezzogiorno.