Rincorsa Champions, il vantaggio di Calzona e le due condizioni necessarie per il Napoli

Ultime notizie SSC Napoli - Come andrà a finire la corsa per uno o due posti in Champions League? L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica un ampio focus sulle pretendenti, tra cui c'è il Napoli.

Il Bologna punta sull’entusiasmo e Zirkzee, la Roma su Dybala e De Rossi, l’Atalanta sul gioco e Scamacca, il Napoli sugli scontri diretti e Osimhen, la Fiorentina aspetta i gol di Belotti e le idee di Italiano, la Lazio la scossa di Tudor e il vero Immobile.

"Calzona ha rimesso in circolo la linfa spallettiana, anche se Barcellona e San Siro hanno dimostrato che il paragone con la squadra tricolore non regge, per qualità e velocità di gioco. Comunque, il nuovo tecnico ne ha persa solo una su 7 (a Barcellona). Il pareggio imposto alla capolista, che arrivava da 10 vittorie di fila, è stata una pacca sulle spalle prima della volata. Il calendario è tosto, ma in questo caso è un vantaggio, perché il Napoli attardato ha bisogno di scontri diretti per risalire. Ne ha ben 3 al Maradona (Atalanta, Roma, Bologna) e uno fuori (Fiorentina). Questa è la scala per arrivare al sogno Champions. A patto di giocarsi gli scontri diretti con rendimento diverso dai precedenti: 5 punti in 6 incroci. Altre due condizioni necessarie per osare il sogno: che la difesa, sempre battuta almeno una volta con Calzona, smetta di prendere gol; e che Osimhen e Kvaratskhelia ritrovino i superpoteri"