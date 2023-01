Rimborso Dazn dopo i problemi in Inter-Napoli: svelata la cifra

Napoli - Problemi per Dazn in questa ripresa di stagione di Serie A. Arrivano le ultime notizie dopo i disservizi in Inter Napoli, ci saranno rimborsi per i clienti abbonati a Dazn che hanno avuto vari problemi a vedere la partita. Vale anche per la partita Udinese-Empoli del 4 gennaio. La decisione è stata presa: rimborso Dazn del 25% del canone mensile dell’abbonamento sottoscritto da ogni singolo utente. Questo quanto rivelato da Il Mattino. L’indennizzo avverrà attraverso l’accredito dell’importo secondo le modalità di pagamento prescelte da ciascun cliente.