Rilancio Napoli per Dragusin: non c'è accordo tra Genoa e Tottenham

Calciomercato Napoli - Il Napoli punta all'acquisto di un difensore e nel mirino ha messo Dragusin del Genoa. Il calciatore vorrebbe andare a giocare in Premier League col Tottenham che però non ha l'accordo col Genoa, ma il sì del giocatore.

Napoli - Il Mattino dà gli ultimi aggiornamenti di mercato della vicenda Dragusin:

Non c'è accordo tra il Genoa e il Tottenham per Dragusin e il Napoli si è inserito di nuovo, nonostante le preferenze per il difensore. Ma i rossoblù preferiscono il Napoli, con cui ieri mattina hanno chiuso per il prestito di Zanoli che mette sul piatto anche il ritorno di Ostigard. Non è semplice, perché la distanza non è di poco conto.