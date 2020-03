Rifondazione Napoli, CorSport: con Allan e Koulibaly, verso l'addio altri tre azzurri. Valutazioni in corso anche per Insigne

Ultimissime Napoli - Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport in estate potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione in difesa e centrocampo per il Napoli. I primi indiziati a salutare sono Koulibaly ed Allan. Per il primo, De Laurentiis non è intenzionato ad abbassare la pretesa di 100 milioni mentre per il brasiliano c'è l'ipotesi concreta di finire all'Everton da Ancelotti. Sono però in corso valutazioni anche su altri calciatori come si legge sul quotidiano: "Andrà via anche Younes, ormai ai margini da un bel po’ nonostante i rifiuti in serie alle proposte in prestito ricevute a gennaio, mentre tutte da definire sono le posizioni di Lozano, 50 milioni e 61 minuti in campionato da quando è arrivato Gattuso (820mila euro al minuto); di Llorente, 35enne in scadenza nel 2021; e di Insigne. Il capitano ha affrontato con il club il discorso del prolungamento nell’estate 2019 – due anni in più e ingaggio spalmato -, ma dall’epoca tutto tace. L’impressione è che il prossimo sole estivo riscalderà nuovamente l’atmosfera".